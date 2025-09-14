ایستگاه راه‌آهن تنگ پنج در لرستان، با چشم‌اندازهای بی‌نظیر و مسیرهای ریلی پیچ‌درپیچ میان کوه‌های زاگرس، یکی از تماشایی‌ترین نقاط شبکه ریلی ایران به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ایستگاه تنگ پنج که در دهستان تنگ هفت، بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد قرار دارد، نه تنها یک ایستگاه ریلی بلکه پنجره‌ای به زیبایی‌های طبیعی زاگرس است.

مسیر قطار در این منطقه از میان صخره‌های بلند، تونل‌های سنگی و چشم‌اندازهای بکر می‌گذرد و تجربه‌ای متفاوت از سفر ریلی را برای مسافران رقم می‌زند.

مسیرهای منتهی به این ایستگاه، به‌ویژه خط تنگ پنج به تله‌زنگ و تنگ پنج به تنگ هفت، از میان کوهستان‌های سر به فلک کشیده عبور می‌کند و هر پیچ آن چشم‌اندازی تازه و حیرت‌انگیز به مسافران هدیه می‌دهد.

صدای قطار در دل کوهستان، همراه با هوای خنک و مناظر سرسبز، سفر در این بخش از راه‌آهن را به خاطره‌ای فراموش‌نشدنی تبدیل کرده است.

تنگ پنج امروز نه تنها یک ایستگاه ساده، بلکه مقصدی برای علاقه‌مندان به طبیعت، عکاسان و دوستداران سفر ریلی است؛ جایی که آهن و کوه دست در دست هم داده‌اند تا یکی از زیباترین مسیرهای ریلی ایران را خلق کنند.

