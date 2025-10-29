باشگاه خبرنگاران جوان ـ در آیات ۱۲ تا ۲۵ سوره مریم، چهره‌ای از دشمنی آشکار می‌شود که پشت نقاب دینداری پنهان شده است؛ همان‌هایی که در زمان یحیی و مریم علیهماالسلام، با زبان تهمت و قضاوت، پیامبران خدا را آزار دادند، امروز نیز در قالب دین‌فروشی و ظاهرسازی، ایمان مردم را هدف گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در آیات ۱۲ تا ۲۵ سوره مریم، چهره‌ای از دشمنی آشکار می‌شود که پشت نقاب دینداری پنهان شده است؛ همان‌هایی که در زمان یحیی و مریم علیهماالسلام، با زبان تهمت و قضاوت، پیامبران خدا را آزار دادند، امروز نیز در قالب دین‌فروشی و ظاهرسازی، ایمان مردم را هدف گرفته‌اند.

سوره مریم، از سوره‌هایی است که در قالب داستان‌های پندآموز، جلوه‌هایی از ایمان، اخلاص، و در عین حال، چهره پنهان دشمنان حق را آشکار می‌کند. در آیات ۱۲ تا ۲۵، ماجرای یحیی و مریم علیهماالسلام روایت می‌شود؛ دو انسان پاک که هر دو در مسیر هدایت، با طوفانی از مخالفت‌ها و دشمنی‌ها روبه‌رو شدند. این آیات نشان می‌دهد که دشمنان ایمان، همیشه از بیرون نیستند؛ گاه در میان قوم، در قالب فشار اجتماعی یا قضاوت‌های ظاهربینانه، به میدان می‌آیند.

آغاز راه یحیی؛ هدایت در کودکی، رسالت در پاکی

آیه ۱۲ می‌فرماید: «ای یحیی، کتاب را به قوت بگیر.» این فرمان الهی، نشانه آغاز راهی است که از همان کودکی، او را در برابر جریان‌های فاسد جامعه زمانش قرار می‌دهد. قوم بنی‌اسرائیل در آن دوران، گرفتار تحریف و دنیاطلبی شده بودند و یحیی مأمور شد که با صداقت و زهد خود، این انحراف را آشکار سازد. دشمنان او، همان‌هایی بودند که لباس دین بر تن داشتند اما حقیقت را پنهان می‌کردند. این بخش از آیات، به ما یادآور می‌شود که دشمن دین، همیشه چهره‌ای آشکار ندارد؛ گاه در لباس عالم یا مصلح ظاهر می‌شود و با ظاهری فریبنده، راه را بر حقیقت می‌بندد.

مهر و رحمت الهی در برابر دشمنی و تهمت