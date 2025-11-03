باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- یونس بهاروند،مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان جزئیات برنامه استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس استان را تشریح کرد

بهاروند با اشاره به اهمیت موضوع ایمنی دانش‌آموزان اظهار داشت:بهره‌مندی همه کلاس‌های درس از سیستم گرمایشی استاندارد، مهم‌ترین موضوعی است که در طول سال دنبال می‌شود تا هیچ حادثه‌ای جان دانش‌آموزان را تهدید نکند که در همین راستا امسال ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای استانداردسازی تعدادی از کلاس‌های درس در استان لرستان تخصیص‌یافته است.

وی در تشریح جزئیات اعتبارات افزود:از این مبلغ حدود ۴۰ میلیارد تومان مطالبات سال قبل است که پرداخت خواهد شد و مابقی اعتبار برای استانداردسازی سیستم گرمایشی هزینه خواهد شد و در صورت تأمین اعتبار موردنیاز، مابقی کلاس‌ها از سیستم استاندارد بهره‌مند می‌شوند.

۹۰۰ کلاس درس در انتظار گرمای ایمن

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با اشاره به چالش جدید پیش‌رو تصریح کرد:برخی از کلاس‌های مدارس دارای سیستم گرمایشی استاندارد هستند ولی به‌مرورزمان این سیستم‌ها فرسوده شده که لازم است این سیستم گرمایشی به‌روزرسانی شود که این مهم نیز در دستور کار قرار دارد

بهاروند با بیان آمار دقیق نیازهای استان گفت: سیستم گرمایشی ۹۰۰ کلاس درس در لرستان نیازمند استانداردسازی است. برای اجرای این برنامه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که هر ساله بخشی از این میزان اعتبارات تخصیص داده می‌شود.

پیشرفت ۹۰ درصدی در استانداردسازی کلاس‌ها

وی با ارائه آمارهای دقیق از پیشرفت پروژه یادآور شد:از تعداد ۸ هزار و ۸۰۰ کلاس درس در استان لرستان، تاکنون سیستم گرمایشی ۷ هزار و ۹۰۰ کلاس استاندارد شده و مابقی هم در دستور کار قرار دارند تا طبق اولویت استاندارد شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با اشاره به دستاوردهای اخیر عنوان کرد:طی یک سال گذشته سیستم گرمایشی بیش از ۵۰۰ کلاس در مدارس استاندارد شده و این روند ادامه دارد تا بتوانیم همه کلاس‌ها را استانداردسازی کنیم.

بهاروند در پایان با تأکید بر اولویت این پروژه بیان کرد:استانداردسازی سیستم گرمایشی کلاس‌های درس یکی از اولویت‌های مهمی است که در دستور کار قرار دارد و هرچه اعتبارات در این زمینه بیشتر باشد، می‌توان اجرای پروژه‌ها را با سرعت بیشتری انجام داد.

این گزارش نشان می‌دهد لرستان با ۹۰ درصد پیشرفت در استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، در مسیر محو کامل خاطره بخاری‌های غیراستاندارد از مدارس قرار گرفته است.