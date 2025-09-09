باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب بروجرد که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۷۰ آغاز شده، بیش از سه دهه در جریان است و تا کنون حدود ۵۱٪ پیشرفت فیزیکی داشته؛ در عین حال چندین بار افتتاح صوری شده، اما شبکه انتقال و خطوط جمع‌آوری تکمیل نشده و بنابراین تأسیسـات هنوز عملکرد کامل ندارد. تکمیل این پروژه از نظر حفاظت از منابع آب زیرزمینی، حفظ سلامت عمومی و توسعه شهری ضروری است.

مشکل اصلی تکمیل‌نشدن شبکه انتقال و خطوط جمع‌آوری باعث شده تصفیه‌خانه «بدون فاضلاب» یا بلااستفاده بماند و فاضلاب به چاه‌های جذبی و سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ کند.

مقامات محلی از آغاز یا ازسرگیری عملیات فاز دوم و تلاش برای تزریق اعتبارات (از جمله اشاره به تخصیص اعتبارات ملی/ماده ۵۶) برای تکمیل پروژه خبر داده‌اند.

پراکنده‌بودن تأمین مالی و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌ها

پروژه طولانی‌مدت و نیازمند تزریق‌های مالی منظم بوده؛ تأخیر در تخصیص‌ها پیشروی را کند کرده است.

چندین افتتاح نمایشی و دوباره‌کاری نشان‌دهنده فقدان یک برنامه زمان‌بندی و مدیریت پروژه واحد است.

حتی با وجود بخشی از سازه‌ها، تا وقتی خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری کامل نشوند، تصفیه‌خانه کارایی نخواهد داشت.

پروژه‌ای که پیر شد؛ تصفیه‌خانه بروجرد بعد از ۳۰ سال هنوز ۵۱ درصدی

قدرت اله ولدی روز سه شنبه با اشاره به دیدار مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزیر نیرو اظهار کرد: موضوع آغاز فاز دوم تصفیه خانه بروجرد پیگیری و تصمیم بر این شد مهرماه امسال جاری عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی بیان کرد: این مهم با پیگیری‌های جدی استاندار و حمایت‌های مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف اجرای فاز دوم تصفیه خانه و اجرای خطوط انتقال فاضلاب اصلی و فرعی بروجرد عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

فرماندار بروجرد اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز این پروژه تامین و با اعتباری بیش از سه هزار میلیارد ریال از طریق ماده ۵۶ و همکاری بانک صادرات کشور توسط شرکت شیشه کوه زاگرس اجرایی می‌شود. ولدی اضافه کرد: پروژه یاد شده در فاز دوم متوقف شده بود که با پیگیری‌های مستمر فرمانداری بروجرد پس از ۲۰ سال آغاز خواهد شد.

وی این طرح را یکی از پروژه‌های عمرانی پیشران سند راهبردی شهرستان دانست و یادآور شد: این پروژه به عنوان یک مطالبه عمومی مورد بررسی قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در مهر ماه امسال آغاز می‌شود.

معاون استاندار ادامه داد: با پیگیری انجام شده هشت حلقه چاه آب شرب در بروجرد توسط معاونت مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور حفر شود که بهره برداری از این تعداد چاه می‌تواند تاثیرات بسیاری در تامین آب شرب پایدار بروجرد در طول سال دارد.

پیامد‌های محیط‌زیستی و بهداشتی

آلوده شدن سفره‌های آب زیرزمینی از طریق چاه‌های جذب غیرمجاز یا ناقص (خطر برای آب شرب و کشاورزی).

افزایش بیماری‌های آب‌منشاء، کاهش کیفیت محیط‌زیست شهری و بار هزینه‌ای برای سلامت عمومی و تصفیه‌های خانگی.

تأخیر در بهره‌برداری، زیان اقتصادی از منظر سرمایه‌گذاری انجام‌شده که استفاده نشده باقی مانده.

وجود زیرساخت‌های نیمه‌تمام (پیشرفت ۵۱٪) یعنی پایه‌ای برای تسریع تکمیل وجود دارد اگر منابع و مدیریت متمرکز شود.

توجه و پیگیری اخیر مقامات (گزارش‌ها از ازسرگیری فاز‌ها و اختصاص اعتبارات) که فرصت سیاسی برای شتاب‌بخشی فراهم می‌کند.

با توجه به گزارش‌های رسمی و پیگیری اخیر مقامات، اکنون یک پنجره سیاسی و مالی وجود دارد که اگر مدیریت متمرکز، تضمین مالی و تکمیل شبکه انتقال در اولویت قرار گیرد، می‌توان طی ۱۲–۱۸ ماه بخش قابل‌توجهی از مشکل را حل کرد. در غیر این‌صورت، ادامه وضعیت فعلی به ضرر منابع آب زیرزمینی و سلامت مردم خواهد بود.