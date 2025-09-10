باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ویژگی خاص لرستان، ترکیب منحصربهفردی از نیازهای توسعهای، ظرفیتهای طبیعی و انسانی، و نیز فرهنگ ایثارگرانه مردم آن است.
لرستان استانی با طبیعتی کوهستانی و روستاهای پراکنده است. این جغرافیا باعث میشود برخی مناطق از امکانات رفاهی و خدمات عمومی فاصله داشته باشند و همچنان با مشکلاتی، چون راههای دشوار، کمبود مراکز درمانی، یا محدودیت در دسترسی به آموزش باکیفیت روبهرو باشند. درست در چنین بستری است که اردوی جهادی معنا و ضرورت مییابد؛ گروههایی از جوانان پرشور و داوطلب که بیتکلف و بیادعا، بخشی از تعطیلات و توان خود را وقف خدمترسانی میکنند.
اردوی جهادی لرستان؛ تجلی همت مردمی در مسیر الگوی ملی
محمد ابدالی با اشاره به فعالیت بسیجیان جهادگر در مناطق محروم استان، اظهار داشت: دانشجویان جهادگر در طول سال برای خدمت به محرومان تلاش دارند؛ اما در فصل تابستان با توجه به تعطیلات، فرصت بیشتری برای محرومیتزدایی دارند و به همین خاطر به مناطق محروم اعزام میشوند.
وی افزود: در همین راستا ۶۰۰ نفر از دانشجویان جهادگر به مناطق محروم شهرستانهای نورآباد، الیگودرز و کوهدشت اعزام شدند که در قالب ۱۳ گروه توانستند خدمات مختلفی را در حوزه بهداشت و درمان، علمی، آموزشی، فرهنگی و کشاورزی ارائه دهند.
مسئول جهادی بسیج دانشجویی لرستان از اعزام دانشجویان جهادگر استان لرستان به کرمانشاه خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح هجرت، ۱۰۰ نفر از دانشجویان بسیجی اعلام آمادگی کردند که به یکی از مناطق محروم کرمانشاه اعزام شوند و در این اردو بتوانند بخشی از محرومیتهای این متاطق را برطرف کنند.
حرکت مردمی، خدمت ملی؛ روایت اردوی جهادی لرستان
ساخت و مرمت مدرسه، خانه بهداشت، یا منازل محرومان.
حضور پزشکان داوطلب و ارائه ویزیت رایگان، دندانپزشکی سیار و توزیع دارو.
برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشآموزان روستاها، فعالیتهای هنری و ورزشی برای کودکان، و کارگاههای آموزشی برای زنان.
توزیع بستههای معیشتی، حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و ایجاد انگیزه برای کارآفرینی محلی.
اما ارزش اردوی جهادی تنها در همین خدمات خلاصه نمیشود؛ بلکه مهمترین دستاورد آن ایجاد پیوند عاطفی و اجتماعی میان دانشگاه و روستا، شهر و عشیره، جوانان و پیشکسوتان است. جوانی که از یک شهر بزرگ به روستایی دورافتاده در لرستان میرود، نه فقط به محرومان خدمت میکند، بلکه خود نیز درس بزرگی از صبوری، قناعت، و همبستگی اجتماعی میآموزد.
از سوی دیگر، این اردوها فرصتی هستند تا ظرفیتهای مغفول لرستان نیز شناخته شود. طبیعت بکر، فرهنگ غنی لرها، و روحیه مهماننوازی مردم منطقه، همه سرمایههاییاند که میتوانند در مسیر توسعه پایدار قرار گیرند. جهادگران، با مشاهده مستقیم این ظرفیتها، گاه ایدههای نو برای گردشگری روستایی، صنایع دستی یا کشاورزی محلی پیدا میکنند.
اردوی جهادی لرستان نماد یک الگوی ملی است و نشان میدهند که خدمترسانی به محرومان نه نیازمند بودجههای عظیم دولتی است و نه در گرو ساختارهای پیچیده؛ بلکه کافی است جوانانی باورمند و دلسوز، اراده کنند و با مردم همدل شوند. ثمره چنین حرکتی، نهتنها آبادانی روستاها، بلکه شکوفایی روحیه امید و همبستگی در نسل جوان کشور است.