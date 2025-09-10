باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - برج‌های دوقلوی خرم‌آباد یکی از نماد‌های معماری معاصر این شهر هستند که به واسطه‌ی ساختار، موقعیت و کارکردشان در سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند.

از همان ابتدا با هدف ایجاد یک مجموعه‌ی مدرن برای خدمات تجاری، اداری، اقامتی و تفریحی طراحی شدند.

از نظر معماری، برج‌های دوقلو با ارتفاعی بیش از ۲۰ طبقه، در زمره‌ی بلندترین ساختمان‌های استان لرستان قرار می‌گیرند. طراحی این دو برج به صورت همسان و قرینه انجام گرفته که جلوه‌ای ویژه به خط آسمان شهر بخشیده است.

استفاده از نمای شیشه‌ای و ترکیب آن با مصالح مدرن باعث شده این برج‌ها در تضاد چشمگیری با بافت سنتی و تاریخی خرم‌آباد که پر از بنا‌های سنگی و قلعه‌های قدیمی، چون قلعه فلک‌الافلاک است. قرار گیرند. همین تضاد، برج‌ها را به نشانه‌ای از گذار شهر به سوی توسعه‌ی شهری و معماری نو بدل کرده است.

آسمان‌خراش در دل زاگرس؛ آرزو‌های شهری لرستان روی زمین مانده

شهردار خرم‌آباد گفت: پیمانکار پروژه برج‌های دوقلوی این شهر تمایل به واگذاری دارد و ظرف هفته آینده این طرح ۱۱ ساله نیمه تمام تعیین تکلیف خواهد شد.

داریوش بارانی بیرانوند روز چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر خرم آباد اظهار کرد: سهم بنیاد مستضعفان از این پروژه در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۸۵ میلیارد تومان بوده است و با کارشناسی‌های جدید افزایش خواهد یافت.

وی افزود: مدیریت بنیاد همچنان تمایل به واگذاری سهم خود دارد و در صورت تحقق این واگذاری شهرداری می‌تواند پروژه را به بخش خصوصی بسپارد.

بارانی بیرانوند همچنین در خصوص پروژه‌های بازآفرینی شهری نیز عنوان کرد: در جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت "بازآفرینی شهری ایران" توافق شد سه پروژه اصلی و چند پروژه مطالعاتی و عملیاتی به‌صورت مشترک پیش برود.

برج‌هایی که قد کشیدند، اما آیا توسعه هم بالا رفت؟

از نظر کارکرد، برج‌های دوقلوی خرم‌آباد به‌عنوان یک مرکز چندمنظوره طراحی شده‌اند. طبقات پایین معمولاً به واحد‌های تجاری و فروشگاه‌ها اختصاص یافته تا محلی برای خرید و گردش باشند.

طبقات میانی بیشتر به دفاتر اداری و خدماتی واگذار شده و بخش‌های بالاتر نیز ظرفیت اقامتی و هتلینگ دارند. علاوه بر این، پیش‌بینی فضا‌های فرهنگی و تفریحی – مانند سالن اجتماعات، رستوران گردان و محوطه‌ی‌های باز – باعث شده پروژه کارکردی فراتر از یک ساختمان صرفاً مسکونی یا اداری داشته باشد.

برج‌های دوقلو از نظر اقتصادی نیز اهمیت زیادی برای خرم‌آباد دارند. این پروژه یکی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی در استان به شمار می‌آید و هدف آن جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری شهری بوده است.

بسیاری معتقدند که تکمیل و بهره‌برداری کامل از این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری لرستان ایفا کند، به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی خرم‌آباد در مسیر جاده‌ای غرب کشور و نزدیکی به جاذبه‌های طبیعی همچون دریاچه کیو، آبشار بیشه و جنگل‌های بلوط زاگرس.

با این حال، پروژه برج‌های دوقلوی خرم‌آباد بی‌حاشیه هم نبوده است. روند طولانی ساخت، مشکلات مربوط به تأمین مالی و برخی مخالفت‌ها درباره‌ی تغییر چهره‌ی تاریخی شهر، همگی بر سر راه این پروژه قرار داشتند. برخی منتقدان بر این باورند که برج‌های مدرن در بافت تاریخی خرم‌آباد باید با دقت بیشتری جانمایی می‌شدند تا هماهنگی بیشتری میان معماری نو و میراث کهن ایجاد شود.

برج‌های دوقلوی خرم‌آباد را می‌توان نمادی از آرزو‌ها و چالش‌های توسعه‌ی شهری در لرستان دانست. این سازه‌ها از یک سو بیانگر حرکت به سوی مدرنیته، سرمایه‌گذاری و گردشگری هستند و از سوی دیگر، نشان می‌دهند که چگونه باید میان رشد شهری و حفظ هویت فرهنگی و تاریخی توازن برقرار کرد.