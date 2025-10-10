استاندار لرستان گفت: برج امید یا ساختمان استانداری از پروژه‌های بسیار بااهمیت استان است که با پیگیری‌های صورت گرفته به طور کامل به بهره برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس سید «سعید شاهرخی» بابیان اینکه این پروژه در دهه ۹۰طراحی شده، اظهارداشت: بخش‌های عمده‌ای از سفت کاری این پروژه انجام شده بود ولی در طی مراحل اجرا با مشکلات و بی مهری‌هایی مواجه شد.

وی ادامه داد: ما این پروژه را به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران در استان می‌شناسیم و از سال گذشته تا امروز توجه ویژه‌ای به آن داشتیم و تحولات عمده‌ای در روند ساخت آن صورت گرفت.

استاندار لرستان تصریح کرد: خوشبختانه ساخت و تکمیل این پروژه رو به اتمام است.

شاهرخی افزود: در ابتدا قصد داشتیم که دو سه طبقه آن را برای بخش‌هایی از مجموعه استانداری تکمیل کنیم ولی باتوجه به اینکه تامین منابع مالی لازم برای اجرای آن محقق شد و اقدامات خوبی نیز از سوی مشاور و شرکت پیمانکار، انجام گرفت، تصمیم گرفتیم که کل پروژه به زودی تکمیل و افتتاح شود.

پیشرفت مطلوب همه بخش‌های پروژه

وی ادامه داد: این پروژه اکنون به سرعت در حال اجراست و طی بازدیدی که از همه بخش‌های آن داشتیم، روند پیشرفت کار بسیار امیدوارکننده است.

وی گفت: مکانات و مصالح ساختمانی در کارگاه موجود است و فقط بخشی از عملیات اجرایی پروژه باقی مانده است و تصمیم داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد. 

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: این ساختمان که یک نماد حاکمیتی و یک ساختمان منحصر‌به‌فرد در بین ساختمان‌های اداری و استانداری‌های سراسر کشور است و بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد و تمام امکانات و فضا‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های مختلف استانی در آن پیش بینی شده است.

شاهرخی افزود: شرایط مالی دولت سخت است، اما ما برای تامین مالی پروژه‌های موجود از جمله این ساختمان، اقدام به تهیه اوراق اسلامی کردیم و دولت تضمین کرده که پول این اوراق را به بانک‌ها پرداخت کند. 

وی ادامه داد: پول نقد این پروژه و ده‌ها پروژه دیگر در حساب استان موجود می‌باشد و اعتبار لازم برای این پروژه و ده‌ها پروژه دیگر را ازطریق اوراق تامین شده است.

وی تصریح کرد: اعتباری که از این محل دریافت گرفتیم ۶۳درصد پولی است که تا پایان سال باید از دولت می‌گرفتیم و این در حالیست که میانگین عمبزد استان‌های دیگر در این زمینه ۲۰ درصد است.

شاهرخی اضافه کرد: البته نگاه ما برای تامین اعتبار پروژه‌ها صرفا به اعتبارت دولتی نیست و حدود ۳۰ تا ۴۰ همت پروژه با تلاش بخش خصوصی در استان در حال اجراست.

وی گفت: با تلاش پیمانکار این پروژه و همه فعالان بخش خصوصی استان به مثابه یک کارگاه عمرانی، فعال می‌باشد.

منبع: اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: برج امید ، لرستان ، افتتاح
