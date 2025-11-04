محور ارتباطی الیگودرز–داران یکی از پروژه‌های زیرساختی مهم در استان‌های لرستان و اصفهان است که با اهدافی چندگانه شامل تسهیل حمل‌ونقل، کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی و رونق اقتصادی منطقه دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - این مسیر، از بخش شهر الیگودرز در لرستان به سمت شهر داران در استان اصفهان امتداد دارد، و به‌عنوان حلقه‌ای مهم در شبکه حمل‌ونقل شرق لرستان به مرکز و جنوب کشور مطرح شده است. 

پروژه محور الیگودرز–داران یکی از مسائل حیاتی توسعه‌ای استان لرستان و منطقه شرق آن به شمار می‌آید. در شرایط فعلی، تکمیل آن می‌تواند تحولی جدی در زمینه حمل‌ونقل، ایمنی، سرمایه‌گذاری و ارتباطات منطقه‌ای ایجاد کند. با وجود تاخیر‌ها و چالش‌های فراوان، عزم مسئولان و تخصیص اعتبار جدید نشانه‌هایی از امید برای به نتیجه رسیدن این پروژه دارد. اکنون زمان آن است که موانع موجود با جدیت رفع شده و مسیر به سمت بهره‌برداری کامل حرکت کند.

اداوی، فرماندار ویژه شهرستان الیگودرز از روند عملیات اجرایی پروژه محور ارتباطی الیگودرز – داران بازدید نمود.

در حاشیه این بازدید اداوی فرماندار با اشاره به اینکه پروژه الیگودرز – داران یکی از طرح‌های پیشران شهرستان می‌باشد، گفت: «این پروژه نه‌تنها در رفع مشکلات تردد و ارتقای ایمنی جاده‌ای مؤثر است، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند.»

وی در ادامه با قدردانی از صبوری و همراهی مردم منطقه، اظهار داشت: روند اجرای پروژه الیگودرز – داران قابل‌قبول است و امیدواریم با تداوم این تعامل سازنده، شاهد بهره‌برداری از قطعه سه‌راهی دوزان تا سه‌راهی چمن‌سلطان در آینده‌ای نزدیک باشیم.

فرماندار ویژه الیگودرز همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات دوبانده‌سازی مسیر ۶ کیلومتر انتهایی از چمن‌سلطان تا دره‌ساری توسط پیمانکار مربوطه تأکید کرد.

