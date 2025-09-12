باشگاه خبرنگاران جوان - سرگرد "نصیر کوهزادی" اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان طرح نظارت بر کلیه صنوف به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار کارشناسان پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، طی بازرسی و بازدید صورت گرفته توسط کارشناسان این پلیس از تعدادی واحد صنفی شامل تالارها، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و همچنین سایر صنوف، اقدامات لازم انجام شده است.

سرگرد کوهزادی در تشریح نتایج این بازدید‌ها بیان کرد: در مجموع بازدید‌های انجام شد، ۲۳ مورد تذکر به واحد‌های صنفی داده شد. همچنین، ۲ واحد بدون پروانه شناسایی و اقدامات قانونی در مورد آنها اعمال شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، تعداد ۸ واحد صنفی که مقررات و ضوابط انتظامی و صنفی را رعایت نکرده بودند، اخطار پلمپ دریافت و از ۵ واحد صنفی نیز اخذ تعهد بعمل آمد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی استان لرستان بر اهمیت همکاری اصناف با پلیس در جهت رعایت نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: هدف از این بازرسی‌ها، ارتقای سطح امنیت و آسایش شهروندان و همچنین حمایت از واحد‌های صنفی قانونمند است. از تمامی صاحبان مشاغل درخواست داریم با رعایت کامل ضوابط و مقررات پلیس را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری نمایند.

منبع: پلیس لرستان